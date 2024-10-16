İstanbul'da Anucur çetesine milyonluk uyuşturucu baskını

Takip sırasında eve kimliği belirsiz çok sayıda şüphelinin girip çıktığını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

25 Ağustos 2023 tarihinde polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden “Anucur" isimli suç örgütünün bir adreste uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, evi bir süre fiziki takibe aldı.

İstanbul Kağıthane 'de Anacur çetesine düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi.

ZULA EVİ ÇIKTI



Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Baskında evde bulunan iki şüpheli muhafaza altına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan 24 kilogram bonzai, 680 gram marihuana, 5 kilogram AM2205 maddesi ve yarım litre metamfetamin ele geçirdi.

Devam eden aramalarda ise ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 14 bin 335 lira, 60 Euro, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan vakumlama cihazı, 4 adet hassas terazi, çok sayıda klipsli poşet, 3 adet alüminyum folyo ve 2 adet çalıntı plaka buldu.