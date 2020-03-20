İstanbul'da apartmanın diyafonunu çaldılar

Sultangazi ilçesinde şüpheli kişi ya da kişilerce bir apartmanın zil ve diyafon sistemleri çalındı.

DHA 20.03.2020 - 11:54

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İstanbul Sultangazi'da  bir apartmandan hırsızlıklar diyafonu çaldı.

Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar, önceki gün sabah saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın diyafonunu yerinden söküp çaldı.

Diyafonu yerinde göremeyen apartman sakinleri şaşkınlık yaşadı.

Bina sakinlerinden Suzan Cila, "Sabah çocuğu ekmeğe gönderdik. Çocuk 'babaanne kapıyı aç' diye bağırmaya başladı. Gelin indi kapıyı açtı. Baktık ki, zillerin içi dışı sökülmüş. O halde görünce çok şaşırdım. Bizim zile corona virüs vurmuş" dedi.

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