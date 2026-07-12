İstanbul'da arabadan çevreye rastgele ateş açtılar

İstanbul Küçükçekmece 'de seyir halindeki bir araçtan çevreye ateş açıldı.

Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'ndeki Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi.

Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A., S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.