İstanbul'da araç eve daldı: 3 çocuk yaralandı

İstanbul Kağıthane'de hafif ticari araç yokuş aşağı kayarak bir eve girdi.



Kaza, Kağıthane Papatya Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Mehdi Milas’ın kullandığı hafif ticari araç direksiyonunun kilitlenmesi nedeniyle yokuş aşağıya kayarak evin duvarına çarptı.

Bu sırada evde bulunan üç çocuk hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı üç çocuk, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



ARABAYI AŞAĞIYA DOĞRU TUTAMADIM



Şoför Mehdi Milas "Arabayı aşağıya doğru tutamadım. Dedim arabalara çarpmayalım. Döne döne eve daldım. Kaza sırasında arabada kimse yoktu. Başka çarem yoktu. Kontak kilitlendi sağa doğru dönemedim" dedi.



"DEMİRLER OLMASAYDI KÖTÜ ŞEYLER OLABİLİRDİ"



Mahalle sakini Cemile Yalçın "Burada demirler olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Evde üç çocuk çekyatta oturuyormuş. Demirler olmasaydı çocuklar arabanın altında feci şekilde can verebilirdi" diye konuştu.