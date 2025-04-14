İstanbul'da araçtaki infaza beş gözaltı

Fatih'te, 5 Şubat'ta bir kişinin aracında silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Silivrikapı'da B.U'nun (50) aracında ölü bulunmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Araştırmalar sonucu cinayet sırasında silahı kullandığı belirlenen, hakkında 18 suç kaydı bulunan H.Y. (43) ile Ö.S. (41), 11 Nisan'da Esenyurt ve Fatih'te 4 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler H.Y. ve Ö.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan cinayete ilişkin yakalanan ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen 3 şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.