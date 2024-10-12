İstanbul'da aranan 532 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, il genelinde, 220 noktada, 2 bin 447 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Liman Şube botunun katılımıyla "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.



Uygulamada 288 bin 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı aktarılan açıklamada aranan 532 kişi ile 198 yoklama kaçağının yakalandığı, 567 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1147 fişeğin muhafaza altına alındığına dikkati çekilerek, denetimlerde 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 hap yakalandığı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 328 bin 635 liranın ele geçirildiği bildirildi.



Toplam 42 bin 896 araç ve 4 bin 613 motosikletin kontrol edildiği, 2 bin 441 araç ile motosiklete ve 162 sürücüye işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, 21 aracın trafikten men edildiği, 1 milyon 493 bin 357 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.



Açıklamada, 372 umuma açık yerin denetlendiği, 35 iş yeri ve 8 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi.