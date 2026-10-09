İstanbul'da "Arap Emrah" operasyonu: 34 gözaltı
09.10.2026 09:53
Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah ele geçirildi.
İstanbul'da "Arap Emrah" olarak bilinen Emrah Sever silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.
"Arap Emrah" lakabıyla tanınan Emrah Sever Çıkar Amaçlı, Silahlı ve Organize Suç Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonda İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.
34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet güçleri operasyonlarda 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ile tüfekler ele geçirildi. Başsavcılık suç örgütüyle bağlantılı 38 sosyal medya hesabına erişim engeli talebinde bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.