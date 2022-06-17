İstanbul'da arkadaş cinayeti: Kır düğün salonu bahçesine gömmüşler

İstanbul'da kayıp olarak aranan kişinin, arkadaşları tarafından öldürüldükten sonra kır düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Fatih Demir'den bir süre haber alamayan kardeşi 25 Mart'ta kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından İstanbul ekipleri araştırmaya başladı ve Demir'in en son 24 Mart'ta 8 yıldır arkadaş oldukları belirlenen İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü tespit edildi.



Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada Fatih Demir'in şüpheli iki kardeşle buluştuktan sonra Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi.

Fatih Demir

Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç'nin sahibi olduğu Silivri, Ortaköy mahallesinde bulunan ruhsatsız kır düğün salonuna gittikleri belirlendi.



Yapılan çalışmalarda 16.30'da kır düğün salonuna giden Fatih Demir'in bir daha dışarı çıkmadığı tespit edildi.

İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin saat 23.00 gibi işyerinden ayrıldıkları, Fatih Demir'in telefonunu evinin yakınında atarak, Selimpaşa'da bir eve gittikleri belirlendi.

İKİNCİ KATTAN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI



Ekipler, delillerin toplanmasın ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüpheliler İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ikinci kattan atlayarak polisten kaçmaya çalışırken gözaltına alındılar.

Fatih Demir'in katilleriyle yemek yediği an.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüphelilerden İlhan Ç. ile Kurban Ç'nin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini söyleyerek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.