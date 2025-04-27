İstanbul'da artçı depremler devam ediyor

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.



AFAD, son olarak İstanbul Büyükçekmece'de saat 22.43'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.



Bölgedeki irili ufaklı artçı sarsıntılar ise şöyle: