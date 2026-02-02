İstanbul'da asansör faciası. Bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'da asansör faciası yaşandı.

Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan iki asansörden biri iddiaya göre öğle saatlerinde arızalandı. O sırada asansörlerden birinde bir çocuğun mahsur kaldığı iddia edildi.

Arızanın giderilmesi için çağrılan firma çalışanı, asansörde kalan çocuğu kurtarmak istedi. Ancak asansörlerden birinin bir anda düştüğü öne sürüldü.

Olayda iki asansör kabini arasında sıkışan asansör bakım işçisi Fuat Yağcı (36) yaşamını yitirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yağcı’nın iş arkadaşı Y.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

BU YIL ŞİMDİYE DEK ÜÇ FARKLI ASANSÖR KAZASI YAŞANDI

2026 yılında şimdiye kadar üç farklı asansör kazası meydana geldi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 20 Ocak'ta 3. kattan asansör boşluğuna düşen 66 yaşındaki Hükü Toklu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde de bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42) 16 Ocak tarihinde 2. kattan asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitirdi.

Kars'ta da 26 yaşındaki Savaş Güzel, iddiaya göre 5'inci kattan asansör boşluğuna düşerek can verdi.