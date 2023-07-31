İstanbul’da asayiş toplantısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın katılımıyla “asayiş” toplantısı gerçekleşti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantıyı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



Toplantıdan bir fotoğraf paylaşan Yerlikaya, “İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde İstanbul Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte asayiş toplantısı yaptık.” ifadelerini kullandı.