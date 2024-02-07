İstanbul'da asayiş uygulamaları: 617 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1373 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.



İkinci aşamada ise 1633 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.



Denetimlerde, toplam 239 bin 141 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 617 şüpheli ile yoklama kaçağı 438 kişi yakalandı.



Uygulama sırasında 517 şüpheli de gözaltına alınırken, aramalarda 54 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 16 kurusıkı tabanca, 742 fişek, 4 kilo 99 gram uyuşturucu madde, 658 uyuşturucu hap, 1075 gram kimyasal madde, 9 bin 393 sentetik ecza ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 45 lira ele geçirildi.

6 YABANCI UYRUKLU KİŞİYE DE İŞLEM YAPILDI

Halka açık 622 yerin denetlendiği uygulamada 6 yabancı uyruklu kişiye de işlem yapıldı.



Denetimlerde, 35 bin 25 araç ve 3 bin 254 motosiklet kontrol edildi, bunların 2 bin 518'i ile 29 sürücüye işlem yapıldı, 29 araç ise trafikten men edildi.



Uygulamada sürücülere toplam 1 milyon 362 bin 829 lira trafik cezası kesildi.