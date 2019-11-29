İstanbul'da asker uğurlamasında can güvenliğini hiçe saydılar

Asker uğurlamalarında yine çevre halkının güvenliğini hiçe saydılar.

Sarıyer, Şile, Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen asker uğurlamaları trafikte paniğe neden oldu. Binaların arasında havai fişek atıldı, tabancalarla ateş edildi, konvoy halinde trafiğe çıkanlar yol kapattı. Araçlarla yapılan hareketleri, çevredekiler şaşkın bakışlarla izledi. Yol boyunca yakılan meşaleler, trafikte diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına yol açtı. Bu sırada, havaya ateş edenler oldu.

Başka bir adreste ise patinaj çeken araçlar ortalığı dumana boğdu. Tehlikeli haraketler yaparak, trafiği birbirine katıp, yol kapatanlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis hem kendi hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atan bu kişileri bulmak için çalışma başlattı.