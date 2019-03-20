İstanbul'da askeri aracın devrilmesi sonucu er Sertaç Yavuzeş (25) şehit oldu, 2 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'daki birliğinde er olarak görev yapan Sertaç Yavuzeş'in kullandığı araç devrildi.
Kazada Yavuzeş şehit olurken, araçta bulunan 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Acı haber, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde oturan Sertaç Yavuzeş'in babası Muzaffer Yavuzeş'e verildi. Oğlunun 9 aylık asker olduğunu belirten Muzaffer Yavuzeş, "Görev yaptığı birlikte komutanın postasıydı. Kaza olduğunu, kendisinin şehit olduğunu, 2 arkadaşının da yaralı olduğunu söylediler. Detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Birliğinde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek olan Sertaç Yavuzeş'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Güzeloluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek