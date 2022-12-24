İstanbul'da at keserken yakalandılar

Sultangazi'de boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarını alan ekipler, adrese baskın yaptı. Baskında iki kişinin bir at keserek çuvallandığı görüldü. Biri yabancı uyruklu iki kişi, polis tarafından gözaltına alındı. At etleri ise, imha edildi.

İstanbul'da at keserken yakalandılar

İstanbul Sultangazi'da at keserken yakalanan iki kişi gözaltına alındı. 

Olay, 23 Aralık Cuma günü gece saatlerinde Merkez Habibler Mahallesi'nde yaşandı.

Boş bir arazide kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. İhbarın yapıldığı adrese polis ile birlikte baskın yapan ekipler, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 

İstanbul'da at keserken yakalandılar - 1

Ekipler, boş arazide bulunan biri Moğolistan uyruklu iki kişinin, bir atı kestikleri ve etlerin çuvallara doldurularak, araca yüklediklerini gördü.

İstanbul'da at keserken yakalandılar - 2

Baskında iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezi amirliğine götürüldü. Etler ise, kazılan bir çukura gömüldü. Etlerin üzerine kireç döken ekipler, çukuru kapattı.

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