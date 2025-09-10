İstanbul'da atış poligonunda intihar

İstanbul'un Maltepe ilçesinde iddiaya göre, poligona atış yapmak için gelen 25 yaşındaki Abdullah Çalışkan, henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla kafasına ateş etti.

Poligon çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan Çalışkan'ın ailesi de poligona geldi. Büyük üzüntü yaşayan aile gözyaşlarına hakim olamadı.

Çalışkan'ın psikolojik sorunları olduğu öne sürülürken, gencin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.