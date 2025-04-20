İstanbul'da ATM önünde panik yaratan görüntü

İstanbul'da bir kişi uzun namlulu silahla para çekerken görüntülendi.

Olay, 18 Nisan Cuma Günü saat 15.00 sıralarında Ataşehir'e bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre M.S.D., elinde uzun namlulu silahla para çekmek için ATM’ye geldi. Silahı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İFADESİNDE "SİLAH GERÇEK DEĞİL" DEDİ

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde silahın gerçek olmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, halkı korku ve paniğe sürüklemek suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli M.S.D. hakimlikteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.