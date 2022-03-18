İstanbul'da AVM otoparkında dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında, M.B. (21) ile kız arkadaşı Y.S. (21) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında kız arkadaşına silahla ateş eden M.B, daha sonra otoparktaki aracına bindi. Araçta aynı silahla kendisini vuran M.B, olay yerinde hayatını kaybetti.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı Y.S. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından M.B'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.