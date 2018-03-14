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İstanbul'da AVM otoparkında uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı

Türkiye

İstanbul Esenyurt'taki bir AVM'nin otoparkında düzenlenen operasyonda, yurtdışından getirilen 35 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürmek istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, şüpheliler E.C. ve C.A.'nın, Esenyurt'ta bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B.'ye satacağı tespit edildi.

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C, C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

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