İstanbul'da AVM tuvaletinde iğrenç olay: Kadın ihbar etti, güvenlik koluna yapıştı

İstanbul'da kadınlar tuvaletinde bir kadını videoya çeken sapık yakalandı.



Olay, Kartal ilçesindeki bir AVM'de gerçekleşti.



Kadınlar tuvaletinde bulunan bir erkek, iddiaya göre içeride bulunan bir kadını görüntülemeye çalıştı.



Durumu fark eden kadın hemen güvenliği çağırdı, güvenlik görevlisi şüpheliyi anında yakaladı.

Görüntülerdeki kadın, "Kızlar tuvaletinde iki saat kabinlerden çıkmıyor, alttan da video çekiyor. Gördüm video çektiğini." sözleriyle durumu anlattı.



Güvenlik zanlının sıkıca kolunu tuttu, telefonunu çıkarmasını istedi.

ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF ETTİ



Şüpheli önce reddetti sonra telefonunu çıkardı ancak bu kez de "Galerini aç" diyen kadına ayak diredi.



Gerginlik artınca paniğe kapılan zanlı, sonunda kadının videosunu çektiğini "Doğru söylüyorsunuz; çektim, siliyorum." sözleriyle itiraf etti.

Dakikalar sonra olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Zanlının telefonu ise incelemeye alındı.