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İstanbul'da AVM'de art arda kavga

İstanbul Esenyurt'taki bir AVM'de biri bıçaklı, diğeri ise tekmeli ve yumruklu olmak üzere art arda iki ayrı kavga çıktı.

İstanbul'da AVM'de art arda kavga

İstanbul'un ilçesindeki bir 'de yer alan restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler biribirine tekme tokat saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı çıktı.

Gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Saldırganlardan biri bıçak çekerken, güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

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