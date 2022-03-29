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İstanbul'da AVM'de "diş temizliği" tartışması

Bahçelievler'de bulunan bir AVM'nin içinde yabancı uyruklu kişiler tarafından stant açılarak diş temizliği yapıldı. Standı gören bir diş hekimliği öğrencisi "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorunca, iki taraf arasında tartışma çıktı.

Haberler - DHA 29.03.2022 - 15:07

İstanbul'da AVM'de "diş temizliği" tartışması

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Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de diş hekimi olmayan yabancı uyruklu kişilerce stant açılarak 'diş bakımı' yapıldı.

Dün saat 15.30 sıralarında AVM'den çıkmak üzereyken standı fark eden diş hekimliği 3. sınıf öğrencisi, stant açan kişilerle tartıştı. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan diş hekimliği öğrencisi, standı görüntüleyince çalışanların tepkisiyle karşılaştığını kaydetti.

Görüntülerde öğrenci "Doktor musunuz? Çalışma izniniz var mı?" diye sorarken stanttaki kadının telefonuyla arama yapmaya çalıştığı görülüyor.

"ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Diş hekimliği öğrencisi görüntülerde yer almayan anlarda ise gelen yabancı uyruklu kişilerden birinin videoyu silmesini istediğini, silmeyince de telefonu elinden alarak üzerine yürüdüğünü iddia etti.

Yine öğrencinin iddiasına göre yabancı uyruklu kişi, güvenlik görevlileri geldiği zaman telefonu geri verdi.

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