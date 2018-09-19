İstanbul Kağıthane'de silahıyla AVM'ye giren kişi, polis tarafından ikna edildi.



İddiaya göre AVM'ye gelen bir kişi, yemekhane ve kafeteryaların bulunduğu bölümde silahını çıkardı.

Elinde silah bulunan kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

Olay yerine aralarında özel harekatçıların da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Silahlı kişinin, AVM'de işyeri bulunan bir kişiyle alacak verecek meselesi olduğu öne sürülürken polis ekiplerinin ikna çalışması uzun süre devam etti. Zaman zaman AVM'nin teras bölümüne çıkan kişi, polis teslim oldu.