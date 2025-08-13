İstanbul'da AVM'de yangın: Büyük panik yaşandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM’nin yemek katında bulunan bir dükkanın ızgarasında da yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALAN OLMADI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaralanan ya da ölen olmadı.

Olayda AVM bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.