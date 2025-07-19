İstanbul'da AVM'ye ateş açıldı

Silah seslerini duyduktan bir süre sonra çevrede kontrol yapan güvenlik görevlileri kurşun izlerini fark ederek durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede AVM'nin mal kabul girişindeki kepenge iki, giriş kapısında ise üç kurşun isabeti tespit etti.

Olay yerinde 7 adet 9 mm boş kovan bulundu.

