İstanbul'da AVM'ye ateş açıldı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir AVM'ye sabah saatlerinde ateş açıldı. Silahlı saldırgan, olay yerinden motosikletle kaçtı.
İstanbul'da bir AVM'ye ateş açıldı.
Olay, Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de saat 05.45 saatlerinde meydana geldi.
Beyaz renkli bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi, alışveriş merkezine doğru art arda ateş açtıktan sonra hızla kaçtı.
Silah seslerini duyduktan bir süre sonra çevrede kontrol yapan güvenlik görevlileri kurşun izlerini fark ederek durumu polise bildirdi.
Yapılan incelemede AVM'nin mal kabul girişindeki kepenge iki, giriş kapısında ise üç kurşun isabeti tespit etti.
Olay yerinde 7 adet 9 mm boş kovan bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın motosikletle AVM yönüne gelerek rastgele ateş açtığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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