İstanbul'da avukata silahlı saldırı: 'Abla bakar mısın' deyip vurdu

İstanbul'da bir avukat silahlı saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş ilçesi Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak'ta saat 16.00 sıralarında iddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi.

Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın?" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden Peker'in bacağına iki el ateş etti.



''ŞÜPHELENDİĞİM BİRKAÇ KİŞİ VAR''



Nur Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek şüphelendiği birkaç kişi olduğunu söyledi.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Canip K.'yi 3 Şubat'ta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıkta ifade vermesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.



ŞÜPHELİ, AVUKATI TANIMADIĞINI İDDİA ETTİ



İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda şüpheli Canip K.'nin Nur Peker'i tanımadığını iddia ederek "Şikayetçiyi tanımam neden vurayım. İlk defa ismini ben burada duydum, kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Ben emlakçıyım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.



TUTUKLANDI



Hakimlik, şüphelinin yakalanmasına ilişkin polis ekiplerinin tutanaklarını, Nur Peker'in beyanlarını, kamera kayıtlarını da dikkate alarak eylemin silahla işlenmiş olması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.