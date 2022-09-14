İstanbul'da avukata sokak ortasında saldırı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da geçtiğimiz aylarda saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda avukat Bedirhan Ç. (29), müvekkili ile görüşmek için bir sokakta buluştu.

O esnada yanına gelen bir grup, avukata sözlü sataşmada bulundu. Avukatın karşılık vermesi üzerine grupla arasında tartışma çıktı.

ÖNCE YUMRUK ATTILAR, SONRA YERDE TEKMELEDİLER

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda gruptaki şahıslar, yumruk atarak yere düşürdükleri avukatı yerde tekmeledi.

Olayın ardından ayağa kalkan avukat, polisi arayarak ihbarda bulundu. O sırada avukatı döven şahıslar ise kaçtı.



Avukatın şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.



Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı döven şahısların emniyette çeşitli suçlardan 17 adet kaydı bulunan Mazlum A. (23), Salih A. (30), Cüneyt E. (26) ve Ahmet İ. (24) olduğu tespit edildi.



SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI



Devam eden çalışmalarda Mazlum A. olaydan bir gün sonra avukatı dövdükleri yerde yakalandı.

Gözaltına alınan Mazlum A.’nın ifadesi alınarak, hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.



Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.