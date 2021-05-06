İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşını dövdü: 'Pişmanım' deyince adli kontrolü kalktı

İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı dövdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, "derin bir pişmanlık duyuyor" savunması yapıldı. Adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını isteyen sanık avukatının talebini mahkeme yerinde buldu.

06.05.2021 - 19:28

İstanbul'da ayrılmak isteyen kız arkadaşını dövdü: 'Pişmanım' deyince adli kontrolü kalktı

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Kız arkadaşını darp etmişti; 'Anksiyete bozukluğu ve panik atak' savunması

Kız arkadaşını darp etmişti; 'Anksiyete bozukluğu ve panik atak' savunması

İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını dakikalarca döven sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.

Tuğba Erçakar, arkadaşının evinde kaldığı sırada eski sevglisinin tekme ve yumruk darbelerine mağruz kalmış, dakikalarca darp edilmişti.

İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapsi istendi. Son duruşmada Mehmet B'nin avukatı, müvekkili için "derin bir pişmanlık duyuyor" dedi.

Yaşananları hatırlamadığını, psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öne sürdü.

Müvekkilinin işlerinin etkilendiği ve kendisine geri dönüşü olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme bu talebi yerinde buldu. Davanın, dosya incelenmesinin ardından karara bağlanması bekleniyor.

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