İstanbul'da bahardan yaza hızlı geçiş: Sıcaklık daha da artacak
Türkiye'nin batısında hava ısındı. Sıcaklıklar yarın 2-3 derece daha artacak. Çarşamba günü ise haftanın en sıcak günü yaşanacak.
Türkiye'nin batısında bugün yazdan kalma bir gün yaşanıyor.
İstanbul'da güneş yüzünü gösterirken, hava sıcaklığı bugün 23 dereceye ulaştı.
Peki sıcak hava etkisini ne kadar sürdürecek?
ÇARŞAMBA GÜNÜ EN SICAK GÜN OLACAK
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde yarın 2-3 derece daha yükseleceğini söyledi.
Hava sıcaklığının çarşamba günü bir kademe daha artacağını söyleyen Çalışkan, çarşambanın haftanın en sıcak günü olacağını ifade etti.
NTV yayınında konuşan Çalışkan, "Marmara'dan Ege'ye kadar birçok kentte hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında değişecek." dedi.
Çalışkan, Karadeniz sahillerinde sıcaklığın 24-25 dereceye, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 30 derecelere ulaşacağını söyledi.
Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Edirne'de hava sıcaklıkları 30 dereceyi görecek.
ANİ SAĞANAKLARA DİKKAT
"Lodos çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu'da daha kuvvetli esecek. Bu nedenle biraz halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir." diyen Çalışkan, yaşanması muhtemel ani sağanaklara dikkat çekti.
Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Diyarbakır ve Hakkari'de bugün sağanak yağışın etkili olacağını kaydeden Çalışkan, dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanları su baskınlarına karşı uyardı.
Ani ve şiddetli yağışların devam ettiğini söyleyen Çalışkan, Anadolu'da yağışların mayıs ayı boyunca süreceğini söyledi.
Çalışkan, çarşamba ve perşembe günleri başkent Ankara'yle birlikte Bolu, Kastamonu, Samsun, Çankırı'da sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Hava Durumu
- Ankara Hava Durumu
- İstanbul Hava Durumu