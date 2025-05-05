İstanbul'da bahardan yaza hızlı geçiş: Sıcaklık daha da artacak

Hava sıcaklığının çarşamba günü bir kademe daha artacağını söyleyen Çalışkan, çarşambanın haftanın en sıcak günü olacağını ifade etti.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde yarın 2-3 derece daha yükseleceğini söyledi.

Peki sıcak hava etkisini ne kadar sürdürecek?

NTV yayınında konuşan Çalışkan, "Marmara'dan Ege'ye kadar birçok kentte hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında değişecek." dedi.



Çalışkan, Karadeniz sahillerinde sıcaklığın 24-25 dereceye, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise 30 derecelere ulaşacağını söyledi.



Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Edirne'de hava sıcaklıkları 30 dereceyi görecek.

ANİ SAĞANAKLARA DİKKAT



"Lodos çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu'da daha kuvvetli esecek. Bu nedenle biraz halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir." diyen Çalışkan, yaşanması muhtemel ani sağanaklara dikkat çekti.