İstanbul'da balık halinde korkutan yangın

Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde depoların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'da balık halinde korkutan yangın

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İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıktı.

Saat 13.00 sıralarında çıkan yangın yan depolara sıçrayarak bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda ağır hasar oluştu.

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