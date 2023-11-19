İstanbul'da balık halinde korkutan yangın

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İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde depo olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.



Saat 13.00 sıralarında çıkan yangın yan depolara sıçrayarak bir anda büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depolarda ağır hasar oluştu.