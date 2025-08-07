İstanbul'da balıkçı barınağı yangını: Dört restoran kül oldu

İstanbul Kartal'da balıkçı barınağında yangın çıktı. Alevler kısa sürede 4 restorana sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi.

Kartal'da  saat 02.15 sıralarında Kordonboyu Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir balıkçı barınağında yangın çıktı. Barınakta henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan restoranlara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Kartal, Pendik, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

sırasında 4 restoran yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

