İstanbul’da balıkçıların dalgalarla mücadelesi: Dönüş yolunda zor anlar yaşadılar

İstanbul ’da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan uyarıların ardından Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar geri dönüşte zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri, oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi.

Balıkçı teknelerinin, dalgalarla mücadelesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.



Görüntülerde teknelerin liman girişinde biriken kumlar ve yüksek dalgalar nedeniyle limana yanaşmakta zorluk çektiği görüldü.