İstanbul'da balkonu çöken apartman tahliye edildi
05.03.2026 02:20
Balkonunda çökme meydana gelen binanın kolonlarının da çatladığı tespit edildi.
Üsküdar'da balkonunda kısmi çökme meydana gelen 8 daireli bina sakinleri tedbiren tahliye edildikten sonra mühürlendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katının balkonunun yarısı çöktü.
Apartmandan seslerin geldiğini fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İncelemelerde kolonlarında da çatlaklar oluştuğu belirlenen 8 daireli bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Valizleriyle özel eşyalarını zabıta ve polis nezaretinde alan vatandaşların apartmandan ayrılmasının ardından bina mühürlendi.