İstanbul'da baltalı damat dehşeti

İstanbul Esenyurt'ta şiddet uyguladığı eşinin, kayınpederinin evine sığınmasına sinirlenen saldırgan koca, minibüsü baltayla parçaladı.

Geçen cuma günü Namık Kemal Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Aşkın Y., Karpuz ailesi Düzce'de hasta ziyareti sırasında kızlarını Semra Karpuz'u kaçırdı.

İki bir ay sonra nikah kıydı. Aradan geçen 4 ayın sonunda Semra Y. dayak yediğini belirterek Aşkın Y.'den boşamak istediğini söyledi.

Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü. Geçen cuma sabahı Aşkın Y. ve arkadaşları Karpuz ailesinin evinin önünde gelerek park halindeki minibüse baltayla saldırdı.

Minibüsü parçalayan saldırganlar hızlıca kaçtı. Aile polise giderek şikayetçi oldu.

"KIZIMI ALIP GÖTÜRDÜLER, KIZIMI KAÇIRDILAR"

Hakkı Karpuz, kendisinden habersiz evlenen kızını aramak için İstanbul'dan Düzce'ye yerleşti.

Aylarca kızını aradı. Astım hastası eşini hastaneye götürünce, kızı Selma Y. ile tesadüfen karşılaştı.

Hastanede kızının yüzünün kızardığı ve dudağının şiştiğini gören Hakkı Karpuz, "Bana 'son bir aydır dayak yiyorum, size göstermiyorlar, bilmediğim yerlere götürüp dayak atıyor' dedi. Savcılığa gidip boşanma dilekçesi vereceğini söyledi" diye konuştu.

Hakkı Karpuz eşinden şiddet gören kızını yanına aldı. Sinirlenen damat Aşkın Y. aileyi önce tehdit etti, sonra da evlerinin önünde duran araçlarını baltayla parçaladı.

"DEVAMLI TEHDİTLER ALIYORUZ"

Ağabey Müslüm Karpuz ise, "Evinizi dağıttık, arabanızı dağıttık bu akşam da geleceğiz yine yapacağız' şekilinde devamlı tehdit alıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi değil iş yapamıyoruz. Cumhuriyet başsavcısına sesleniyorum lütfen bize yardımcı olun. Kız yanımızda her zaman yanımızda olacak arkasındayız" diye konuştu.