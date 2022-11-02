İstanbul'da baltalı yol verme kavgası

Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü, yol verme kavgasında minibüs şoförüne baltayla saldırdı, aracın camını kırdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

İstanbul'da baltalı yol verme kavgası

'un Sancaktepe ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle bir minibüs şoförüyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen sürücü baltayla minibüsün camını kırdı.

İstanbul'da baltalı yol verme kavgası - 1

Minibüs şoförü saldırı sırasında aracından inmedi.

İstanbul'da baltalı yol verme kavgası - 2

Çevredekiler otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın arbede sırasında yere düştü.

İstanbul'da baltalı yol verme kavgası - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.

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