İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Serbest bırakılan zanlı polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.01.2022 - 15:53 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 18:32

İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...