İstanbul’da banka şubesinde intihar paniği

Beylikdüzü’nde bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Ö.T., şube içerisinde yaşamına son verdi.



Olay, saat 11.30 sıralarında bir bankanın Beylikdüzü şubesi içinde yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, şubede bir süre önce çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi Ö.T., alt kata indikten sonra silah sesi geldi.



Sesi duyan çalışanlar olay yerine gittiğinde Ö.T.’yi kanlar içerisinde buldu.



Bankada bulunan müşteriler olay sonrası panik yaşadı.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ö.T.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekipleri şube içerisinde incelemelere başlarken, Ö.T.'nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.