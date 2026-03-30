İstanbul'da banka şubesine silahlı baskın

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler Nispetiye Caddesi'ndeki bir banka şubesine saat 11.00 sıralarında silahlı baskın düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Banka şubesinin çevresi kapatıldı, trafik durduruldu.

Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Bunun bir soygun girişimi olmadığı, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen zanlının daha önce bu banka şubesinde çalıştığı öne sürülüyor.