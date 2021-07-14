İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 70'in üzerinde ancak uzmanlar uyarıyor



İstanbul'da barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken kuraklık alarmı verilmişti. Ancak bahar ayları ve Haziran'ın yağışlı geçmesi baraj doluluk oranları artırdı. İstanbul barajlarının bugünkü doluluk oranı yüzde 71.32'ye ulaştı Barajların doluluk oranı geçen yıl aynı günde yüzde 61.55 olarak gerçekleşmişti.



MARMARA YAĞIŞ ALDI, ORTA VE DOĞU ANADOLU KURAK





Barajların doluluk oranları ve yağışları değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 'El Nino' ve 'La Nina' dönemlerine dikkat çekti.

Tek, 'El Nino' dönemlerinde bizim bölgelerimizin biraz daha kurak olduğunu ve yağışları azaldığını, 'La Nina' döneminde ise yağışların arttığını ifade etti.

Şu anda 'La Nina' döneminde olduğumuzu ve yağışların arttığını söyleyen Tek, "Haziran'da mevsim normallerinin altında geçen bir sıcaklık oldu, daha yeni yeni sıcaklık değerleri yükselmeye başlıyor. Kuzeyli akışlarla birlikte özellikle Marmara'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de yağışlar ortalamaların üzerine çıkmış vaziyette. Ama yurdun orta ve doğu kesimleri için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Oralarda mevsim normallerinin altında kaldı. Hatta hububat üretimine de yansıdı, buğdayların boyları çok fazla yükselmedi. Zirai üretim açısında biraz sıkıntılar oluştu" dedi.

"6 AYDAN SONRAKİ PERİYOT İÇİN SU KRİZİ OLMA OLASILIĞI YÜKSEK GÖZÜKÜYOR"



Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'u nasıl bir tablonun beklediği konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu hafta sıcaklıklar artıyor, bayramı oldukça sıcak geçireceğiz. Türkiye genelinde sıcak bir hava var. Ama bunun ardından Ağustos ve Eylül ayları özellikle Marmara ve Batı Karadeniz için mevsim normalleri altında sıcaklık değerleri var, yağışlar ortalamalar civarında. Bu şuna işaret ediyor, yaz döneminde olmamıza rağmen dolu riski, sel riski, kısa süreli kuvvetli yağışlar riski bulunuyor. Belki 10 günlük periyotta bunlar görünmüyor olabilir ama Ağustos, Eylül ayları içerisinde görülme ihtimali yüksek."



Önümüzdeki Eylül ve Ekim ayları için kendi aylık yağış normallerinde yakın planda bir su sıkıntısı gözükmediğini kaydeden Tek, "Ama tabi ki uzun vade de özellikle küresel iklim değişikliğinde bahsettiğimiz şu günlerde, şu zamanlarda birkaç ay için böyle gözükse de, önümüzdeki yıllar için, önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor" dedi.





İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI



İstanbul barajlarının doluluk oranları ise bugünkü güncellemeyle Terkos yüzde 76.6, Sazlıdere yüzde 39.51, Pabuçdere yüzde 31.33, Önerli yüzde 96.29, Kazandere yüzden 44.14, Istırancalar yüzde 27.5, Elmalı yüzden 88.62, Darlık yüzde 76.61, Büyükçekmece yüzde 66.66 ve Alibeyköy Barajı yüzde 45.89 oldu.