İstanbul'da baraj doluluk oranı aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstünde

İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak barajlardaki su seviyesini artırdı.

İstanbul'da 26 Aralık 2019'da yüzde 33.54 olarak ölçülen doluluk yüzde 51.43'e kadar yükseldi.

EN FAZLA YAĞMUR SUYU ELMALI'YA

En fazla yağmur alan baraj, yüzde 96.88 ile Elmalı oldu. ömerli barajinda doluluk yüzde 65.40 olarak ölçüldü.

Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 61.86.

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından alarm vermeye başlayan barajlardan bazılarında su kritik seviyeye kadar düşmüş ve kullanım dışı kalmıştı.

İstanbul 10 yıllık baraj doluluk oranı

2019 EN KURAK İKİNCİ YIL



Avrupa Birliği Atmosfer İzleme ve İklim Değişikliği Servisi geride bıraktığımız 2019'un en sıcak ikinci yıl olduğunu açıkladı.



140 yıldır gezegenimizin sıcaklığını kayıt altına alabiliyoruz ve bu bilgilere göre, 2019 ortalama sıcaklığı 0.59 °C üzerindeydi. Bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıl ise 2016 yılı olmuştu. HABERE GİT

VİDEO: İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞLAR BARAJLARIN DOLULUK ORANINI ARTIRDI