İstanbul’da baraj doluluk oranında bir günde büyük artış

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı.



2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe gereçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi.

Ancak İstanbul'da etkili olan kar ve yağmur yağışı barajları olumlu yönde etkiledi.

DOLULUK YÜZDE 59,94'E YÜKSELDİ

Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 59,94'e yükseldi.

Bir günde artış 3,81 puan olurken, son bir haftadaki artış yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Bu artış oranı son dönemdeki en büyük yükseliş olarak dikkat çekti.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

İstanbul’daki barajlarda en yüksek baraj doluluk oranı yüzde 100’e yakın oranla 'Istrancalar' olurken, en düşük doluluk oranı yüzde 28 oranla 'Sazlıdere' oldu.