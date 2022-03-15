İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'da son günlerde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk seviyesi artmaya devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 84,51 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı yüzde 84,51 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının nisan ayındaki yüzde 80,82 doluluk oranını geride bırakarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 89,22

Alibey yüzde 78,88

Büyükçekmece yüzde 83,36

Darlık yüzde 93,74

Sazlıdere yüzde 58,44

Elmalı yüzde 96,56

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 100

Pabuçdere yüzde 94,87

Terkos yüzde 81,35