İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 60'ı aştı

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış devam ediyor.



İSKİ verilerine göre, kentte baraj doluluk oranı 9 ay sonra yüzde 60'ın üzerine çıktı. Baraj doluluğu yüzde 60,37 olarak açıklandı.



Aralık sonunda yüzde 20,29 olan baraj doluluk oranı bu yıl üçe katlandı.

Son artışlarla birlikte İstanbul'un barajlarında şu anda 524 milyon metreküp su birikti.



2014'de yaşanan kuraklığın ardından 2015 yılında aynı dönemde baraj doluluk oranı 94.94, 2016 yılında 89.04, 2017 yılında 87.78, 2018 yılında 90.25, 2019 yılında 93.28 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen bu yıl tarihteki barajlardaki doluluk oranı da yüzde 63.88 olarak ölçülmüştü.



GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI



3 Mart: Yüzde 57,63



4 Mart: Yüzde 58,02



5 Mart: Yüzde 58,23



6 Mart: Yüzde 58,47



7 Mart: Yüzde 59,17



8 Mart: Yüzde 59,93



9 Mart: Yüzde 60,37

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

9 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle: