İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı kaç oldu? İSKİ güncel veriler

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı, ortalama yüzde 49,86 ölçüldü.



Su miktarı Istrancalar'da yüzde 30,62, Terkos'ta yüzde 64,2, Sazlıdere'de yüzde 51,84, Alibey'de yüzde 16,62, Büyükçekmece'de yüzde 48,95, Ömerli'de yüzde 51,34, Darlık'ta yüzde 54,51, Elmalı'da yüzde 58,59, Pabuçdere'de yüzde 30,22, Kazandere'de ise yüzde 17,08 olarak kaydedildi.



Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 334,91 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden 2024'te kente verilen su miktarı ise 741,02 milyon metreküp olarak hesaplandı.



Bu yılın 8 ayında barajlara düşen yağış miktarı, metrekare başına 360,53 kilogram ölçüldü.



Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 436,36 milyon metreküp olarak kaydedildi.



İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibariyle 3 milyon 453 bin metreküp olarak belirlendi.



Alibey ve Kazandere barajlarındaki doluluk oranı, yaz sıcakları ve kuraklık nedeniyle yüzde 20'nin altına indi.



SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI



İSKİ istatistiklerine göre, 22 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları geçen yıl yüzde 31,87 ölçülürken, 2022'de yüzde 60,22, 2021'de ise yüzde 60,57 olarak kayıtlara geçti.



Baraj doluluk oranları 2020'de yüzde 50,31, 2019'da yüzde 61,82, 2018'de yüzde 65,35, 2017'de yüzde 65,06, 2016'da yüzde 54,81, 2015'te yüzde 71,28, 2014'te ise yüzde 16,98 olarak ölçüldü.