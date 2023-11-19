İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç oldu, arttı mı?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç oldu?

İstanbul'da barajların doluluk oranı kaç oldu, arttı mı?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dünden beri etkili olan yağışlarla yüzde 2,72 artarak 20,54'e çıktı.

Dün gün boyu devam eden ve bugün de etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 2,72 artarak, bugün itibarıyla yüzde 20,54'e yükseldi.

Alibey Barajı'nda doluluk oranı 23,37'ye çıkarken, Büyükçekmece'de yüzde 7,19'a, Darlık'ta yüzde 30,7'ye, Elmalı'da yüzde 33,81'e, Istrancalar'da yüzde 20,27'ye, Sazlıdere'de yüzde 5,7'ye, Terkos'ta 12,49'a, Ömerli'de yüzde 40,14'e yükseldi.

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