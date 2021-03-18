İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63'ü geçti

Geçtiğimiz yılın son aylarında susuzluk tehlikesinin sinyallerini veren İstanbul'da son günlerde artan yağışlar, baraj doluluk oranlarına doğrudan etkisini gösteriyor. Barajlardaki su seviyesi istikrarlı bir şekilde yükselirken barajların doluluk oranı yüzde 63,03'e yükselmiş durumda.

İstanbul'da Aralık ayında barajların doluluk oranlarında yüzde 19'u görmüştü.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI NE?



- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 77.84

- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 45.27

- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.39

- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.99

- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.89

- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.21

- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 70.60

- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 73.31

- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 53,62

İSKİ resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla 17 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 684 metreküp olduğunu açıkladı.

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KAR VE YAĞMUR İSTANBUL BARAJLARINA YARADI