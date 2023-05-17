İstanbul'da Barış Boyun suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, 3 adet çelik yelek ve 1 adet çalıntı araç ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan şüphelilerin silahlı saldırı düzenledikleri ve silah taşıdıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde siyah lüks bir otomobille başka bir araca ateş açıldığı anlar ile 3 farklı araçtan inen şüphelilerin boş bir araziye girdikleri daha sonra buradan dönüp araç değiştirerek olay yerinden ayrıldıkları anlar yer aldı.