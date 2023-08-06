İstanbul'da bariyer faciası: 2 ölü

İstanbul Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Tarık Şekerci ve yolcu Seyhan İşbilir hayatını kaybetti.

İstanbul'da bariyer faciası: 2 ölü

'da Kartal-Samandıra TEM bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde Hasan Tarık Şekerci'nin kullandığı motosiklet, dün saat 19.00 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Hasan Tarık Şekerci (25) ve yanında bulunan Seyhan İşbilir (33) yola savruldu.

İstanbul'da bariyer faciası: 2 ölü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İstanbul'da bariyer faciası: 2 ölü - 2

Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü ve yolcunun kasklarının olmadığını belirledi.

Kazada hayatını kaybedenler otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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