İstanbul'da başladı, Bartın'da bitti: Dolandırıcı çiftin vurgun turu
Farklı zamanlarda sekiz ilde sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran çift, Bartın'da yakalandı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı.
Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak Bartın'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu.
Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı.
Ekipler, 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceledi. Antalya'dan kiraladıkları araç ile Bartın'dan ayrılmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu.
Kuyumcuları toplam 122 bin 700 lira dolandırdıkları tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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