İstanbul'da başladı, Bartın'da bitti: Dolandırıcı çiftin vurgun turu

Farklı zamanlarda sekiz ilde sahte altınlarla kuyumcuları dolandıran çift, Bartın'da yakalandı. Çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İstanbul'da başladı, Bartın'da bitti: Dolandırıcı çiftin vurgun turu

İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı.

Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak 'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu.

Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı.

İstanbul'da başladı, Bartın'da bitti: Dolandırıcı çiftin vurgun turu - 1 Gözaltına alınan çift tutuklandı

Ekipler, 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceledi. Antalya'dan kiraladıkları araç ile 'dan ayrılmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu.

Kuyumcuları toplam 122 bin 700 lira dolandırdıkları tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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