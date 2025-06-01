İstanbul'da başladı, Bartın'da bitti: Dolandırıcı çiftin vurgun turu

İl il gezip, kuyumcuları sahte altınla dolandıran çift tutuklandı.

Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak Bartın'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu.

Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı.