İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik güvenliği tedbirleri arttırıldı.



İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bayramda trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, 287 ekip, 112 motorize polis olmak üzere toplam bin 50 trafik polisi ile görev yapıyor.



Şehitlik, mezarlık, alışveriş merkezi önleri ve önceden belirlenen kaza kara noktalarında alınan önlemler arttırılırken, ana yollarda da hareketli sivil radar ekipleri hız kontrolü gerçekleştiriyor.



Polis helikopterleri ve drone ile havadan yapılan denetimlerde, trafik yoğunluğu, hız ihlali, seyir halinde cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışık ihlali ve şerit ihlali denetleniyor.



Trafik polisleri, otogar çıkışlarında sürücülere ve yolculara, güvenli yolculuk, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması konusunda bilgi veriyor.



Öte yandan, sivil trafik polislerinin denetim için şehirlerarası otobüslere yolcu gibi binerek seyahat ettiği öğrenildi.

SÜRÜCÜLERE 'BAYRAM TRAFİĞİ' UYARILARI (TUZAK RADAR YOK)